Супруга Саакашвили переехала жить в Зугдиди
Кандидат в мэры Зугдиди от объединенной оппозиции, бывшая первая леди Грузии Сандра Рулофс переехала жить в этот западногрузинский город, пишет Грузия Онлайн.
"Сегодня я стала зугдидкой. Я была в Доме юстиции и зафиксировала мое место жительства, адрес в Зугдиди, и очень горжусь этим. Посмотрим, как меня примут зугдидцы. Уверена, что для всех зугдидцев будет приемлемо, чтобы я помогла им в качестве мэра, и затем уже навсегда останусь в Зугдиди", - заявила Рулофс.
Промежуточные выборы в Зугдиди, Чиатуре, Марнеули, Хуло и Зестафони пройдут 19 мая.