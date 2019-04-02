НАТО закрепляется в Грузии, а Россия направляет войска в Абхазию

Заур Расулзаде 18:39

В Грузии завершились учения «НАТО-Грузия – 2019». В 12-ти дневных маневрах приняли участие военные 24-х стран-членов и партнеров Североатлантического альянса.

По масштабам это вторые после 2016 года подобные учения, показавшие как уровень совместимости Вооруженных сил Грузии с НАТО, так и поддержку альянса. В Грузии считают, что нынешние маневры еще больше приблизили страну к этой организации. Во всяком случае, выступивший на открытии генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Тбилиси и НАТО совместно решат, когда Грузия должна стать членом альянса, и ни одна другая страна не имеет права в это вмешиваться. «Для НАТО принципиально то, что любая нация свободна в своих решениях. Грузия – суверенное государство, и никто не может принимать решения за нее. Каждый народ имеет право выбирать собственное будущее. Когда мы будем готовы, Грузия станет членом НАТО, это решается Грузией и НАТО, но ни одним другим государством», - продекларировал генсек альянса.

По словам Столтенберга, для вступления в НАТО нужно, чтобы Грузия провела реформы, в том числе судебной системы, а также осуществила модернизацию оборонной сферы, а главное - соответствовать стандартам блока. Генсек альянса также обратился к России, призвав ее отозвать свое заявление о признании независимости Абхазии и Южной Осетии и вывести войска с этих территорий. Что касается интересов самой организации, то Столтенберг откровенно заявил, если не сказать пригрозил: «Для НАТО бассейн Черного моря, конечно, важен. Надо понимать, что при аннексии Крыма были сделаны серьезные шаги с точки зрения закрепления России по границам Черного моря. На рубежах Украины размещены корабли, и это говорит об интересах России. НАТО же заявляет о нашей обеспокоенности безопасностью в Черноморском регионе. Мы работаем с партнерами, в том числе с Тбилиси по проблемам безопасности Черного моря. В его акватории находятся два корабля – один из Великобритании, а второй из Франции», - сказал он. Между тем, накануне фрегат королевских ВМС Канады «Торонто» и фрегат ВМС Испании «Санта Мария» прибыли с плановым визитом в Одесский порт. Оба корабля появились там после патрулирования в Черном море вместе с другими кораблями в составе второй постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG2). Во время пребывания в Одессе капитаны кораблей встретились с представителями Вооруженных сил Украины и местной власти, работали с военнослужащими ВМС Украины, а также принимали посетителей на борту кораблей во время открытых для посещений часов. После Одессы корабли примут участие в учениях PASSEX совместно с кораблями ВМС Украины в акватории Черного моря с целью повышения совместимости между кораблями альянса и государств-партнеров. Параллельно боевые корабли второй военно-морской группы НАТО зашли в грузинский порт Поти, сообщает в понедельник пресс-служба пограничной полиции МВД Грузии. В рамках визита командующий второй постоянной военно-морской группой НАТО Будевейн Бутс встретился с руководителем береговой охраны Грузии. Также состоялись рабочие встречи, культурные и спортивные мероприятия. «Корабли группы НАТО и два корабля береговой охраны Грузии «Диоскурия" и «Очамчире» проведут совместные учения. В учениях также примут участие суда из Нидерландов, Турции, Румынии и Болгарии», - сказано в совместном грузино-натовском заявлении.

Однако можно констатировать, что и Россия усилила свою черноморскую группировку, особенно в Абхазии. Состав расположенной в Абхазии российской 7-й военной базы увеличился на 600 контрактников. В настоящее время на этом объекте находятся 4 600 военнослужащих, тогда как до последнего времени там проходили службу 4000 человек. В заявлении минобороны РФ сказано, что граждане России, в том числе призывники, сами выразили желание проходить военную службу в Абхазии. Все кандидаты были подобраны после переподготовки, с учетом того, кто сможет лучше служить в местных климатических условиях, то есть в субтропиках. Что касается вооружения и тяжелой техники, то в открытых источниках указаны следующие данные: 40 танков Т-90А, 210 бронетранспортеров БТР-80А, 18 самоходных гаубиц 2С3 «Акация», 12 минометов 2С12 «Сани», 18 реактивных систем БМ-21 «Град», буксируемая гаубица Д-30, зенитно-ракетный комплекс противовоздушной обороны С-300. «Хорошо, что россияне дали точное число, хотя сюда не входят сотрудники безопасности и пограничники. Министерство обороны России заявило, что количество контрактников возросло на 600 человек. Однако неизвестно, это вырос состав 7-й российской армии, или в полном составе контрактники сменили тех, кто служил по призыву. Сказать что-либо точно невозможно, поскольку мы располагаем лишь открытой информацией, а перепроверить ее невозможно. 7-я военная база в Абхазии – показательная, на ней находится лучшая в России техника. Вообще Южный военный округ считается привилегированной группировкой в российской армии с точки зрения вооружения и условий несения службы. На днях российским военным в Абхазии передали новые квартиры и сказали, что жилье еще построят. На этой базе проходят испытания новые образцы российской военной техники. Появилась информация о том, что в Абхазию прибывают новые бронемашины и планируется их испытание. Все это связано с тем, что идет процесс усиления в регионе российской армии, который начался после августовской войны 2008 года», - заявил haqqin.az грузинский конфликтолог Ираклий Цкитишвили.