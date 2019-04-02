МИД Турции: Контракт по С-400 пересмотру не подлежит

«Контракт по С-400 пересмотру не подлежит», - сказал Чавушоглу.

Глава турецкой дипломатии также напомнил, что США предложили Анкаре продажу комплексов Patriot, однако гарантий поставок нет.

Чавушоглу подчеркнул, что никто не в силах заставить Анкару сделать выбор между Западом и Россией. Турция не пойдет на подобный шаг, отметил он.

Кроме того, глава турецкого МИД, выступая в Вашингтоне, заявил, что США не должны вводить санкции против Турции за покупку С-400, так как соответствующий американский закон был принят уже после подписания контракта между Анкарой и Москвой.