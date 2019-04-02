Израильская делегация потеряла секретные документы в ресторане

Во главе делегации находился секретарь СНБ Израиля Меир Бен-Шабат. Как сообщает "Гаарец", помощник Бен-Шабата, распечатавший пакет документов, забыл их в ресторане, в котором делегация сидела перед вылетом.

Делегация Совета национальной безопасности Израиля, направлявшаяся на переговоры в Индию, потеряла в ресторане международного аэропорта Бен-Гурион секретные документы, которые касались сделок по торговле оружием, пишут израильские СМИ.

Секретные документы нашел официант, который полистал документы и понял, что они имеют отношение к Индии. Он поговорил со своей подругой, чья мать работает в израильском посольстве в Индии, и которая летела в Дели, и передал ей документы. Та, в свою очередь, отдала документы офицеру безопасности посольства. Об инциденте уведомили секретные службы.

После этого специальная команда офиса премьер-министра провела расследование, пишет MigNews. Было установлено, что утечки секретной информации не произошло. Помощник Бен-Шабата получил выговор, а также “были извлечены уроки относительно обращения с секретными материалами”.