Евгений Бай, специально для haqqin.az 18:56

Российские граждане следили за первым туром выборов в Украине с намного большим интересом, чем за собственными президентскими выборами в прошлом году. Понятное дело: Россия уже давно живет не своими проблемами, а делами Украины. Теперь работы армии российских экспертов по киевским делам прибавилось. Главная тема на сегодня - кто хуже для России: Владимир Зеленский или Петро Порошенко?

Как известно, в первом туре, прошедшем 31 марта, убедительно победил Зеленский, который набрал около 30 процентов голосов, почти вдвое опередив Порошенко с его 16-ю. А третий главный участник гонки Юлия Тимошенко вообще выбыла из игры. Вслед за этим в Москве раздался дружный хохот, не по поводу Тимошенко, а в связи с тем, что в Киеве догадались объявить имена победителей 1 апреля, в международный День дурака. Голосование "по приколу"? Оценки прошедшего первого тура в Москве разнообразны. Есть, например, такие, кто говорит, что украинцы "готовы были сжечь свои голоса просто в топке", из за слепой ненависти к другим кандидатам. И что Зеленский, по сути, даже не является политиком, он - ставленник, марионетка в руках олигарха Игоря Коломойского. Кстати, с такими утверждениями выступает недавний светоч радиостанции "Свобода" и герой войны в Чечне журналист Андрей Бабицкий. Он был единственным представителем российских СМИ, которого российские спецслужбы обменяли на пленных военнослужащих в Чечне в январе 2000 года. Но преобладают, конечно, более умеренные высказывания. Всем здравомыслящим гражданам в России абсолютно ясно, что победа Зеленского была результатом протестного голосования. Шоумену удалось оседлать волну неприятия прежде всего к Порошенко, сделавшему ставку на веру, язык и войну. Ему не помог даже введенный безвизовый въезд украинцев в ЕС. Конечно, фактором стало и более активное участие в выборах молодых украинцев, которые говорят, что они голосовали "по приколу". Мол, им нравится комик, который всем запомнился по фильму "Слуга народа", в нем он играет простого учителя истории Василия Голобородько, который по прихоти судьбы становится президентом страны. Что и говорить, фильм – сплошной реализм…

Чья победа выгодна России Серьезные политологи, которые не принимают участие в прокремлевских теледебатах полагают, что победа Зеленского во втором туре, который состоится 21 апреля будет выгодна Москве. "Думаю, для российской власти сейчас наиболее предпочтителен вариант победы Зеленского, - утверждает Алексей Макаркин, заместитель директора Центра политических технологий. - Конечно, Москва предпочла бы Юрия Бойко, который приезжал в Россию накануне выборов и дружит с Виктором Медведчуком — главным партнером Москвы в Украине. Но у Бойко шансов не было почти никаких, а борьбу за восточный электорат выигрывает Зеленский". В Кремле рады Зеленскому, хотя он, вероятно, будет слабым президентом. Он неопытен, у него нет команды и его легко сможет переиграть многоопытный Владимир Путин. Но в этой логике есть свой подвох. Дональда Трампа также рассматривали в Москве накануне выборов 2016 года как неопытного политика, которого Путин при любом раскладе положит на лопатки. Все помнят, с каким ликованием в белокаменной встретили победу Трампа, как рекой текло шампанское в российской Думе. А потом оказалось, что Трамп совсем не так хорош для России, как ожидалось. Или, можно сказать, совсем не хорош. "Чья победа была бы предпочтительнее для России, трудно сказать, - рассуждает на страницах газеты "Ведомости" Александр Гущин, доцент кафедры стран постсоветского зарубежья РГГУ. - Если говорить о Порошенко, то хуже вряд ли уже будет, если он проиграет. Я думаю, что больше надежд на улучшение отношений между Россией и Украиной связано с Зеленским. Но общий вектор развития Украины в сторону Запада вряд ли изменится вне зависимости от того, кто победит. Хотя победа Зеленского может минимизировать риск силовых провокаций, которые были при Порошенко".

Но есть и другие, еще более радикальные мнения. "По факту на украинских выборах победил Владимир Путин, хотя многие этого ещё не осознали, - пишет из Крыма известный блогер Александр Горный. - Именно Путин был тем, кто формировал украинскую повестку все эти годы". С этим доводом можно согласиться. Один из моих кремлевских источников утверждает, что лидер нации тратит не меньше половины своего времени Украине, Крыму и самопровозглашенным республикам ДНР и ЛНР. И Порошенко был для него олицетворением всемирного зла - он расколол не только саму нацию, но и православную веру, что для набожного Путина было весьма неприятно, не шел ни на какие серьезные переговоры по прекращению боевых действий на востоке страны. Украина для России в последние годы трансформировалась в такую враждебную силу, на фоне которой бледнеет даже Америка.

А теперь Путину придется начать диалог с Зеленским. Если тот, конечно, будет готов к этому диалогу. "Представить себе Зеленского, беседующего с Путиным, пока воображение не позволяет, - говорит Андрей Колесников, эксперт Московского центра Карнеги. - Но вероятно, придется. Сел же за стол переговоров Путин с Пашиняном - всеобщим посмешищем, может, сядет и с Зеленским. Если, конечно, Зеленский захочет, потому что Донбасс и Крым – серьезные вещи. У Зеленского нет ни тактики, ни стратегии, и нашим непонятно, как себя вести: комик одним словом. Таковые на политическом поприще не встречались, хотя смешных хоть отбавляй. Тем не менее сказывают опытные люди, что американцы в последнее время внимательно присматриваются к Зеленскому, тоже открывают каналы общения с его командой. Он не останется без внимания, у него есть шанс вести многовекторную политику, если справится, конечно". Ну а если не справится, тоже не беда, считают в Москве. Тогда позиция России в шахматной игре со своим соседом только усилится. Что остается делать? Только завидовать. Но при всей хаотичности и сумбурности украинских выборов в России раздаются и голоса о том, что нам остается только завидовать украинцам. Мол - вот настоящие выборы - митинги, драки, провокации, компромат, комедийное шоу как эффективная предвыборная технология. И главное — полная непредсказуемость. В отличие от выборов российских. Ну что тут скажешь? Остается только перенять украинский опыт. Я бы, например, с удовольствием проголосовал за кандидатуру шоумена Семена Слепакова на выборах президента. Он возьмет гитару и все объяснит нации, никаких прямых линий не нужно.