Заур Расулзаде 18:58

Независимо от того, кто победит во втором туре президентских выборов - Владимир Зеленский или Петр Порошенко, Украина продолжит курс на евроинтеграцию, уверен украинский политолог, профессор Киево-Могилянской академии Алексей Гарань.

Комментируя haqqin.az итоги первого тура президентских выборов в Украине, где фаворитами стали Владимир Зеленский (30,40%) и действующий президент Петр Порошенко(16,04%), украинский аналитик подчеркнул, что если на выборах в 2004-м и 2010-м электорат был разделен на прозападников и сторонников сближения с РФ, то теперь совершенно иная картина настроений избирателей. «После событий с Крымом и Донбассом более 50% населения выступают за евроинтеграцию и только 10% за пророссийский путь. Вопрос геополитического ориентира Украины однозначно на Запад. В своих избирательных платформах и Порошенко, и Зеленский заявили о курсе на интеграцию с Евросоюзом и оба в той или иной степени поддерживают идею вступления в НАТО», - отметил Гарань.

В то же время он считает, что, несмотря на солидный перевес в 12%, однозначно говорить о победе Зеленского рано. Среди электората, по мнению политолога, довольно значительное число неопределившихся с выбором, и, возможно, именно их голоса во втором туре будут иметь решающее значение в избрании президента. «У Зеленского проблема отсутствия опыта внешней политики, и есть высокая вероятность, что президент России в случае его избрания в будущем попытается воспользоваться этим, чтобы получить какие политические уступки в вопросе Крыма и Донбасса. Однако отсутствие опыта Зеленский может с лихвой покрыть, собрав опытную, высокопрофессиональную правительственную команду», - не сомневается Гарань. Для Запада же, убежден он, особой разницы в том, кто станет президентом нет, хотя Порошенко достаточно хорошо знаком европейцам. «При Порошенко реформы были, но они шли очень медленно. Зеленский обещает ускорить реформы, быстро провести перемены во внутренней политике и, в частности, в борьбе с коррупцией. Примерно такую же перспективу обещает и Порошенко своему преимущественно постмайдановскому электорату. В целом для Запада важны стабильность в Украине и ускорение реформ», - считает политолог.