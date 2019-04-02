«И Зеленский, и Порошенко поведут Украину в Европу» Комментирует Алексей Гарань
Независимо от того, кто победит во втором туре президентских выборов - Владимир Зеленский или Петр Порошенко, Украина продолжит курс на евроинтеграцию, уверен украинский политолог, профессор Киево-Могилянской академии Алексей Гарань.
Комментируя haqqin.az итоги первого тура президентских выборов в Украине, где фаворитами стали Владимир Зеленский (30,40%) и действующий президент Петр Порошенко(16,04%), украинский аналитик подчеркнул, что если на выборах в 2004-м и 2010-м электорат был разделен на прозападников и сторонников сближения с РФ, то теперь совершенно иная картина настроений избирателей.
«После событий с Крымом и Донбассом более 50% населения выступают за евроинтеграцию и только 10% за пророссийский путь. Вопрос геополитического ориентира Украины однозначно на Запад. В своих избирательных платформах и Порошенко, и Зеленский заявили о курсе на интеграцию с Евросоюзом и оба в той или иной степени поддерживают идею вступления в НАТО», - отметил Гарань.
В то же время он считает, что, несмотря на солидный перевес в 12%, однозначно говорить о победе Зеленского рано. Среди электората, по мнению политолога, довольно значительное число неопределившихся с выбором, и, возможно, именно их голоса во втором туре будут иметь решающее значение в избрании президента.
«У Зеленского проблема отсутствия опыта внешней политики, и есть высокая вероятность, что президент России в случае его избрания в будущем попытается воспользоваться этим, чтобы получить какие политические уступки в вопросе Крыма и Донбасса. Однако отсутствие опыта Зеленский может с лихвой покрыть, собрав опытную, высокопрофессиональную правительственную команду», - не сомневается Гарань.
Для Запада же, убежден он, особой разницы в том, кто станет президентом нет, хотя Порошенко достаточно хорошо знаком европейцам.
«При Порошенко реформы были, но они шли очень медленно. Зеленский обещает ускорить реформы, быстро провести перемены во внутренней политике и, в частности, в борьбе с коррупцией. Примерно такую же перспективу обещает и Порошенко своему преимущественно постмайдановскому электорату. В целом для Запада важны стабильность в Украине и ускорение реформ», - считает политолог.
Вместе с тем политолог достаточно критично высказался о «бесконечных предсказаниях российских политиков», утверждающих о якобы расколе в украинском обществе, грядущем вооруженном противостоянии между стоящими за кандидатами в президенты олигархами. Все это Гарань назвал «полным бредом».
«Да, не исключено, что олигарх Коломойский финансировал избирательную компанию Зеленского, такая же картина в стане Порошенко», - признает он, но заявляет, что для какого-то гражданского противостояния, идеологической конфронтации или чего еще способного вызвать внутренний вооруженный конфликт нет никаких оснований. Политическая система Украины построена так, чтобы одна ветвь власти сбалансировала другую. Избрание премьер-министра, формирование правительства и другое в полномочиях парламента. Поэтому окончательная точка в вопросе политической власти будет поставлена в сентябре этого года, когда состоятся выборы в Верховную Раду Украины, объясняет он.
Гарань не отрицает, что для Киева очень важна поддержка Западом территориальной целостности Украины, выражающаяся в давлении ЕС и США в вопросе прав человека в Крыму, защите политзаключенных в Донбассе и Крыму, поддержке крымских татар и т.д.
В то же время профессор Гарань убежден, что в случае победы Зеленского отношения Украины с Азербайджаном и странами ГУАМ будут развиваться в том же положительном русле. «Оба кандидата высоко ценят уже налаженные связи со странами постсоветского пространства и, частности, с партнерами по организации ГУАМ», - подчеркнул он.