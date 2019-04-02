Эрдоган оспаривает и Анкару
В одиннадцати районах Анкары состоится повторный пересчет голосов. Такое решение приняла Центральная избирательная комиссия Турции после обжалования правящей Партией справедливости и развития (ПСР) результатов выборов в столице страны, пишет сайт турецкого телеканала CNN Turk.
Как сообщалось ранее, согласно неофициальным данным, оппозиционная левоцентристская Народно-республиканская партия (НРП) Турции впервые с 1994 года одержала победу на выборах мэра Анкары, ее кандидат Мансур Яваш набрал 50,9% голосов.
Основной соперник Яваша, заместитель председателя правящей Партии справедливости (ПСР) и развития Мехмет Озхасеки, набрал 47,06% голосов.
Напомним, что ранее сегодня ЦИК Турции принял решение о пересчете голосов в восьми районах Стамбула.