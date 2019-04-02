Ильхам Алиев выделил деньги на ремонт роддома
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня подписал распоряжение о мерах по капитальному ремонту Родильного дома №2 Министерства здравоохранения.
Согласно распоряжению, в целях капитального ремонта Родильного дома №2, находящегося при подчинении Главного управления здравоохранения города Баку Министерства здравоохранения, из Резервного фонда президента Азербайджана, предусмотренного в госбюджете на 2019 год, Министерству здравоохранения первоначально будет выделено два миллионов манатов.
Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в указанной сумме.