На основании обращения Генеральной прокуратуры Министерство налогов провело проверку частного дома по улице Вагифа Мирзоева, дом 53 в поселке Бина Хазарского района Баку, где было налажено производство поддельных моющих и чистящих средств под наименованием брендовых марок, сообщает пресс-служба Минналогов.

На основании решения Хатаинского районного суда налоговики провели проверку в доме Гамидова Аловсата Акиф оглу, находящемуся по этому адресу, где выявили подпольное производство поддельных моющих и чистящих средств под наименованиями марок Ariel, Vernel, Calgon, Domestos и других брендов.

Гамидов признался, что, покупая дешевые моющие средства из соседних стран и смешивая их с технической солью, изготавливал контрафактные моющие средства брендовых марок, а затем реализовывал их через различные объекты, в том числе, торговые объекты в торговом центре «Садарак».

Во время проверки были также обнаружены неиспользованные тара и этикетки.

Было установлено, что кроме Гамидова к изготовлению поддельной продукции привлечены еще четыре человека, которые выполняли эти работы без заключения трудового договора.

По факту проводится расследование.

Министерство налогов обращается к гражданам, чтобы они, делая покупки, обращали внимание на наличие акцизных марок, на соответствие ценника с качеством товара и обращались в соответствующие госструктуры в случае подозрений.