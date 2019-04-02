Футболист сборной Азербайджана Рамиль Шейдаев забил свой четвертый гол в чемпионате России.

«Крылья Советов», за которые играет Рамиль, играли отложенный гостевой матч против «Оренбурга». Самарцы уступили со счетом 1:3, а единственный гол с пенальти на 12-й минуте забил Шейдаев, сделавший счет 1:1.

После 21-го матча у «Крыльев Советов» 24 очка. Команда занимает 11-е место, и лишь на одно очко опережают клубы, которые находятся в опасной зоне переходных игр.

6 апреля «Крылья» сыграют в 22-м туре в Краснодаре против местного одноименного клуба.

Напомним, что ранее Рамиль Шейдаев забивал в ворота московского «Локомотива», красноярского «Енисея» и махачкалинского «Анжи». Также он отличился в составе сборной Азербайджана, поразив ворота Хорватии.