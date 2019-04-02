Трамп пообещал Эрдогану решить вопрос с поставками F-35

"Трамп сам признал по телефону, что США ошиблись, не продав ЗРК Patriot Турции. И он обещал Эрдогану, что позаботится об этом. Он обещал, что сделает все возможное, чтобы решить этот вопрос с F-35 и также вопрос с С-400", - сказал он.

По словам министра, телефонный разговор состоялся недавно.

Ранее Турция заявила, что не откажется от планов покупать С-400 и первая партия систем ПВО должна поступить в страну в этом году. США заявляют, что системы С-400 несовместимы со стандартами НАТО, грозят санкциями за их возможное приобретение и не раз говорили, что могут задержать или отменить процесс продажи Турции собственных новейших самолетов F-35.