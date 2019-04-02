Дольф Лундгрен попросился к Путину

Американский актер Дольф Лундгрен попросил устроить ему встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом РИА Новости сообщил режиссер Александр Беланов, который снимет фильм с участием Лундгрена.

Актер выразил желание принять участие в акции «Бессмертный полк», которая проходит в День Победы 9 мая. Лундгрен хочет присоединиться к шествию вместе с Путиным и актером Василием Ливановым. Американец будет нести портрет деда, погибшего во время Второй мировой войны.

Беланов пояснил, что Лундгрен приедет в Россию на съемки фильма о Великой Отечественной войне, которые пройдут в Крыму. Актер будет играть роль начальника керченского гестапо Гюнтера Гельдмана. Сейчас кинокомпания Беланова занимается организацией визита американца в Москву перед съемками.

В 2017 году Лундгрен заявил, что считает Путина крутым. Годом ранее актер пообещал задуматься о переезде в Россию, «если в Америке станет хуже».