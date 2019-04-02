Магнус Карлсен продолжает лидировать в Шамкире

Сегодня на турнире памяти Вугара Гашимова в Шамкире прошли партии 4-го тура. Все поединки завершились вничью.

Шахрияр Мамедъяров, который до этого сыграл вничью с Александром Грищуком и Теймуром Раджабовым, а также проиграл Виши Ананду, сегодня по итогам долгой и упорной борьбы белыми фигурами заключил мир с чешским шахматистом Давидом Наварой.

Теймур Раджабов черными сыграл вничью с голландцем Анишем Гири. Ранее Теймур сыграл вничью с Магнусом Карлсеном, Шахрияром Мамедъяровым и Динь Лижэнем.

Также сегодня игрались партии Динь Лижэнь – Ананд, Топалов – Карлсен и Карякин – Грищук.

После 4 туров лидирует чемпион мира Карлсен, у которого 3 очка. Раджабов с 2 очками на 5-м месте, а Мамедъяров набрал 1,5 очка и идет на 8-й позиции.