Вкратце напомним читателю содержание упомянутой статьи. Предприниматель Субхан Захидов жаловался на то, что руководители Yeni Həyat и Bağçasaray незаконным путем отобрали принадлежащий ему участок земли площадью около 5 гектаров, где расположены принадлежащие ему строения. Он отмечал, что эту территорию не могла приватизировать другая компания без его ведома, так как именно он имеет преимущественное право на ее приобретение.

Опубликованная накануне в haqqin.az статья «Как всесильный Бабек отнял пять гектаров у Субхана Захидова» вызвала большой резонанс у общественности. В частности, мы получили оперативно подготовленный ответ ЖСК Bağçasaray, входящей в структуру группы компаний Yeni Həyat, с опровержением всех приведенных предпринимателем Захидовым обвинений в адрес этой компании.

Но совсем иного мнения придерживаются в Bağçasaray. Здесь уверяют, что при покупке указанного участка не было допущено никаких правонарушений. Эта территория приобретена законным путем, собственность на участок зарегистрирована в государственном реестре недвижимого имущества. А после ее приобретения компания получила соответствующие разрешения и распоряжения Бакинской ИВ на возведение здесь новых архитектурных зданий.

В ответе компании отмечается, что только после согласования с соответствующими госструктурами проектов новых зданий объявились считающие себя хозяевами участка лица. «Эти лица прекрасно знакомы с принципами нашей работы, приобретя любой участок мы, как принято в народе, получаем добро (халаллыг) у тех, кто имеет здесь объекты, даже если они не оформлены законным образом. Но каково же было наше удивление, когда они потребовали целых 2 млн долларов, естественно, мы отказались от такой «компенсации»», - подчеркивают бахчасарайцы.

Далее они отмечают, что с 2014 года «законники» не раз обращались в суды с разными по сути и требованиям исками, но сами на судебные заседания не являлись, не участвовали в судебных разбирательствах. А как поступают суды, если истец даже не пытается защищать свои права, думается, говорить не стоит. Поэтому все их иски возвращены или их рассмотрение сочтено невозможным. И, самое интересное, этот человек затребовал у нас астрономическую сумму лишь после того, как компания прошла все законные процедуры и стала реально готовиться к строительным работам.

«Но, согласитесь, два миллиона долларов за «отказ от выдуманных прав» — это неисполнимая задача». Так заканчивает свой ответ ЖСК Bağçasaray.

В свою очередь, haqqin.az ознакомил читателей с мнениями обеих сторон. Суды уже вынесли свои решения по диаметрально противоположным мнениям сторон. Но эти решения не устраивают одну из них. И мы решили вынести проблему на самый справедливый суд, решение которого ни оспорить, ни обжаловать никто не может. Это суд общественности.