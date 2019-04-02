В Азербайджане будут созданы суды, специализирующиеся по делам, связанным с налоговыми выплатами и предпринимательской деятельностью, а также с таможенными платежами. Об этом говорится в подписанном президентом Ильхамом Алиевым указе об углублении реформ в судебно-правовой системе, сообщает АзерТАдж.

Согласно указу, Верховному суду и Судебно-правовому совету рекомендуется и министерству юстиции поручается в течение двух месяцев подготовить проекты нормативно-правовых актов для создания судов, специализирующихся по налоговым и таможенным выплатам, по спорам, возникшим в связи с выплатой обязательного государственного социального страхования, а также по другим вопросам, связанным с предпринимательской деятельностью, и представить Президенту Азербайджана.

Кроме этого, в целях обеспечения независимости судей будут усовершенствованы механизмы по предотвращению вмешательства в деятельность судов и повышена ответственность за такое вмешательство; в целях усиления социальной защиты судей значительно повысится их материальное обеспечение; ставки государственных пошлин по рассматриваемым в судах делам будут дифференцироваться в соответствие со стоимостью исков; определенная часть государственной пошлины, выплачиваемой по рассматриваемым в судах делам будет направлена на усиление социальной защиты работников и укрепление материально-технической базы судей.

Также для еще более полного обеспечение объективности судопроизводства будет проводиться непрерывная аудизация всех судебных заседаний, и будет определено требование по составлению протокола судебного заседания в соответствие с аудизацией судебного заседания; будет проведена судебная экспертиза по гражданским делам, а также по гражданским делам и делам, относящимся к административным проступкам, экономическим и административным спорам и определен срок выдачи заключения эксперта, а также расширены права по назначению сторонами судебного процесса экспертизы.

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