Генсек НАТО уравнял Гитлера, Сталина и ИГИЛ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поставил в один ряд лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера, генералиссимуса СССР Иосифа Сталина и «Исламское государство», выступая в Конгрессе США 2 апреля, сообщает РИА Новости.

«У свободы есть враги. И их нужно сдерживать. Если сдерживание не срабатывает, нужно сражаться. Гитлера невозможно было бы остановить мирными протестами, Сталина нельзя было бы сдерживать словами, а ИГ нельзя было бы победить диалогом», - приводит агентство слова политика.

Столтенберг добавил, что страны - члены альянса должны больше расходовать на оборону, так как «будущие враги свободы снова могут выбрать насилие».

В Вашингтон глава НАТО прибыл, чтобы принять участие в мероприятиях по случаю 70-летия североатлантического блока.