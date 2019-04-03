Зеленский вызвал Порошенко на дебаты

«Даю вам 24 часа. Думайте», - обратился В.Зеленский к П.Порошенко.

«Обращаюсь к Петру Порошенко, вы зовете меня на дебаты, мечтали, что я убегу, отморожусь, — нет, я это не вы в 2014 году. Жду вас здесь, на НСК «Олимпийский», дебаты состоятся перед народом Украины. Все каналы имеют право транслировать в прямом эфире, все журналисты имеют право присутствовать», - заявил Владимир Зеленский.

Зеленский отметил, что Порошенко, из уважения к по крайней мере трети граждан, должен сказать, что идет на дебаты не с «быдлом», не с «марионеткой Кремля или Коломойского», не с «клоуном», не с «ватником», а с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским.