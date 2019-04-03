Юристы приветствуют указ Ильхама Алиева: нет коррупции в судах!

«Указ главы государства наглядно демонстрирует волю президента искоренить негативные явления, в первую очередь коррупцию и бюрократические препоны в судебно-правовой системе, обеспечить функционирование независимой, объективной, непредвзятой, неподкупной и прозрачной судебной-правовой системы, ее модернизацию и усовершенствование». Об этом haqqin.az заявил председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров, комментируя указ президента Ильхама Алиева об углублении реформ в судебно-правовой системе.

«Указ - дорожная карта с указанием всех имеющихся недостатков, которые являются причиной недовольства и недоверия правосудием общества, а также программный документ с конкретными поручениями для устранения недостатков. Исполнение данного указа за короткий срок определенно позитивно изменит в общественном мнении авторитет и престиж Фемиды. Обозначенные в указе меры повысят и качество деятельности судов, и финансово-социальную обеспеченность судей и работников судов, и усовершенствуют правовую инфраструктуру. В частности, для поддержки бизнеса предусмотрено создание нового специализированного суда по фискальным вопросам, будет изучаться передовой опыт по делегированию полномочий по исполнению судебных решений частным структурам, тотальная электронизация судебной информации, введение аудиозаписи судебных процессов, усовершенствование профессиональной подготовки правоведов, модернизация услуг судебной экспертизы, прогрессивный порядок предоставления и оплаты гарантированной государством правовой помощи и т.д. Будет продолжена также политика по гумманизации наказаний и декриминализации преступлений», - сказал он.

Анар Багиров добавил, что указ серьезно повысит эффективность правосудия в стране, правовая общественность приветствует и всецело поддерживает усилия господина президента.

«Адвокатура считает указ также грандиозной реформой в части предоставляемой адвокатами правовой помощи для малоимущих граждан, так как отныне весь процесс будет управляться и контролироваться Коллегией адвокатов, в том числе и средства будут выделяться непосредственно Коллегии, а не местным органам исполнительной власти. Все это устранит имеющиеся проблемы по неэффективности данной правовой помощи ввиду бюрократических препонов в оплате и отсутствия контроля и прозрачности в данной сфере», - сказал он.

Анар Багиров также призвал адвокатов проявить волю и не вступать в коррупционные преступные взаимоотношения. По его словам, Коллегия адвокатов будет жестко реагировать на подобные сигналы и предпримет самые жесткие меры для искоренения данных фактов.