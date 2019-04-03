Мехрибан Алиева: «В Карабахе будет развеваться флаг Азербайджана»

«В каждом селе, в каждом городе Карабаха будет развеваться флаг Азербайджана», - заявила первый вице-президент, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева на встрече с военными, обеспеченными высокотехнологичными протезами, сообщает АзерТАдж.

Первый вице-президент подчеркнула, что гордится тем, что у Азербайджана такие сыновья.

«Я всегда говорю, что Азербайджан – очень богатая страна, обладающая прекрасной природой. Но самым большим нашим достоянием является азербайджанский народ, человек. Действительно, азербайджанский народ должен гордиться тем, что взрастил таких сыновей, как вы. Ваши матери должны гордиться тем, что вырастили таких отважных сыновей, как вы. С таким народом, такими солдатами, офицерами, с такими братьями мы обязательно вернем Карабах. В каждом селе, в каждом городе Карабаха будет развеваться флаг Азербайджана», - заявила первый вице-президент Мехрибан Алиева.