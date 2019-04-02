Датские и норвежские истребители подняли на перехват российских бомбардировщиков
В Минобороны России рассказали, что два стратегических ракетоносца Ту-160 более 13 часов летали над нейтральными водами акваторий Баренцева, Норвежского и Северного морей, передает РИА Новости.
Российские Ту-160 выполнили плановый полет, уточнили в ведомстве.
Отмечается, за это время российские самолеты на разных участках сопровождали истребители Норвегии и Дании.
«Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», - добавили в ведомстве.