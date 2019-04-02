Путин проведет переговоры с Нетаньяху

Президент России Владимир Путин проведет в четверг "быстрые рабочие переговоры" с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, который посетит Россию уже во второй раз с начала года. Как сообщил пресс-секретарь главы российского лидера Дмитрий Песков, достигнута договоренность, что Нетаньяху прилетит в Москву 4 апреля с кратким рабочим визитом, передает ТАСС.

Представитель Кремля охарактеризовал предстоящую встречу Путина с израильским премьером как "краткие, быстрые рабочие переговоры" и пообещал, что стороны проведут "сверку часов" по различным вопросам. При этом Песков заверил, что российская сторона будет готова обсудить израильский план по сирийскому урегулированию, если он будет представлен на переговорах.

1 апреля Путин и Нетаньяху поговорили по телефону, обсудив двустороннее сотрудничество, включая контакты по военной линии, а также ситуацию в Ближневосточном регионе.

Предыдущая встреча Путина и Нетаньяху прошла также в Москве 27 февраля.