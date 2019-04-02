Бритни Спирс легла в психиатрическую клинику

Певица Бритни Спирс легла в клинику для лиц, страдающих психическими расстройствами. Об этом в среду сообщил интернет-ресурс TMZ.

По словам его источников, Спирс потребовалась помощь специалистов, поскольку она глубоко переживает из-за тяжелой болезни отца. Ему в течение последних нескольких недель провели две операции.

Певица поступила в клинику около недели назад и, как ожидается, пробудет в ней примерно 30 дней. В январе Спирс написала в Twitter, что на время прекратит давать концерты из-за того, что ее отец "был госпитализирован и едва не скончался".

Бритни Спирс является обладательницей ряда музыкальных наград, в том числе Grammy. В 2017 году она была включена в составленный журналом Forbes список самых высокооплачиваемых певиц. Она заработала за 12 месяцев около $34 млн и заняла в списке восьмую позицию.