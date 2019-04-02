Эйнулла Фатуллаев 02:07

Новый реформаторский курс президента Ильхама Алиева затронул и судебно-правовую систему. И это закономерное и логическое продолжение начатых после президентских выборов 2018 года экономических и социальных реформ. Экономическая либерализация, выраженная в устранении чрезмерного государственного воздействия на механизмы функционирования рыночной экономики и укреплении институциональной защиты прав предпринимательского класса, обуславливала проведение и коренных реформ в судебной системе. По-большому счету, после падения цен на нефть и экономического кризиса в странах с сырьевой экономикой, правительство Азербайджана стало постепенно отказываться от концепции госкапитализма. Президент взял курс на диверсификацию экономики, и укрепление ненефтяного сегмента приобрело приоритетный характер для правительства. Все силы, резервы и ресурсы были брошены на развитие ненефтяной промышленности, индустриализацию и возрождение умерщвленного "нефтяным синдромом" аграрного сектора.

Экономические реформы, ограничившие роль государства в экономике и расширившие свободу предпринимательства, налоговые льготы, упрощение таможенных процедур, исключившие беспочвенные проверки государственных институтов, требовали демократизацию и либерализацию судебно-правовой системы. И.Алиев подписал целый пакет указов и распоряжений, укрепивших проводимые реформы на законодательном уровне. Наряду с либерализацией в экономике, президент начал реализацию концептуальной программы по защите социальных прав. Были предприняты важные меры для укрепления социальной защиты населения. Наконец, наступил час и реформирования судебно-правовой системы. Накануне президент И.Алиев подписал важнейший указ «Об углублении реформ в судебно-правовой системе», предусматривающий меры законодательного, институционального и практического характера. В указе с целью повышения авторитета судебной власти и доверия общества судам всем председателями судов и судьям рекомендуется неуклонно соблюдать принципы справедливости, законности, беспристрастности, открытости, равенства всех перед законом и судом и другие принципы правосудия, закрепленные в Конституции и законах. Президент дал конкретные поручения по подготовке целого свода законов по дальнейшей гуманизации и декриминализации уголовного законодательства. Речь идет о комплексном анализе и совершенствовании Гражданского процессуального кодекса, в частности, с целью повышения эффективности рассмотрения споров, связанных с предпринимательской деятельностью. Наряду с этим, президент объявил антикоррупционную программу борьбы в судах. И с этой целью распорядился о существенном усилении материального обеспечения судей. Речь идет не только о повышении благосостоянии судейского корпуса, но и всех сотрудников аппарата судов. В качестве первичного механизма избрано повышение судебных пошлин (они будут привязаны к сумме судебного иска) и направление части средств, собранных в виде пошлин, на улучшение материального положения сотрудников судов. В своем указе Ильхам Алиев учредил и особый специализированный суд, который исключительно будет рассматривать дела по налоговым и таможенным выплатам и другим выплатам, связанным с предпринимательской деятельностью. Более того, президент увеличил общее количество судей в судебной системе на 200 штатных единиц. Одновременно, глава государства поручил Министерству финансов представить предложения по увеличению объема средств, выделяемых на делопроизводство в судах с учетом их фактических потребностей.

Президент отдал конкретные распоряжения всем субъектам судебно-правовой системы. Что президент требует от Верховного суда? Верховному суду рекомендуется принять серьезные меры по формированию единообразной судебной практики и устранению системных недостатков, выявленных в ходе обобщения судебной практики. С этой целью в законодательстве предусматривается создать соответствующий механизм пересмотра судебных решений.

Что президент требует от Судебно-правового совета? Президент не оставил без внимания многочисленные жалобы граждан, сетовавших на несправедливость судебных вердиктов. В многочисленных жалобах президенту, а также в своих публичных обращениях посредством соцсетей и СМИ общественность неоднократно требовала обеспечить неотвратимость дисциплинарной ответственности судей. И.Алиев распорядился придать особое внимание проблеме ответственности судей, совершивших правонарушения. Президент требует от совета осуществлять надзор за соблюдением принципа недопустимости непроцессуальных отношений между судьями и другими участниками судопроизводства, и контролировать соблюдение требования об обязательной публикации судебных решений в электронной форме. Напомним, что главой Судебно-правового совета является министр юстиции Фикрет Мамедов. Что же президент требует от Министерства юстиции? Ильхам Алиев сосредоточил свое внимание на одной из главных проблем азербайджанской правовой системы – неисполнения судебных решений. Президент поручил министерству юстиции в кратчайшие сроки усилить меры по обеспечению своевременного и полного исполнения судебных решений. Более того, Минюст обязан изучить международный опыт и дать предложения по альтернативным механизмам исполнения судебных решений, в том числе частными судебными исполнителями. Президент принял еще одно важное решение по демонополизации судебной экспертизы. Во многих передовых странах мира, как и в сопредельных странах, перенявших прогрессивный опыт функционирует альтернативная судебная экспертиза, осуществляемая частными экспертами. Как известно, по сей день в Азербайджане проводится и признается лишь государственная экспертиза. Президент призвал Минюст всесторонне изучить международный опыт и предоставить предложения по разработке системы альтернативной экспертизы. И.Алиев коснулся и важной проблемы модернизации инфраструктуры Центра судебной экспертизы и Академии юстиции. Указом президента Минюст совместно с Минфином и Министерством экономики должен представить предложения по модернизации, а также ускорить процесс внедрения информационных систем «Elektron məhkəmə» и «Elektron icra». Что президент требует от Генпрокуратуры? Президент порекомендовал Генпрокуратуре периодически осуществлять анализ деятельности по защите государственного обвинения в судах и повышению качества этой деятельности.