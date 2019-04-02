Король Саудовской Аравии подарил Ираку миллиард долларов

Как передает РИА Новости, об этом сообщил саудовский министр торговли и инвестиций.

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд подарил Ираку $1 млрд на строительство в Багдаде стадиона и спортивного городка.

В марте прошлого года правительство Ирака сообщило, что Саудовская Аравия планирует построить в стране стадион вместимостью до 100 тыс. зрителей. Позднее посол королевства в Ираке заявил, что Саудовская Аравия кроме стадиона подарит Ираку целый спортивный городок, место для которого выберут власти Ирака при участии саудовской стороны.

Саудовская Аравия в последнее время активно стремится к налаживанию отношений с соседним Ираком, чтобы вывести его из-под влияния Ирана.