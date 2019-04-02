МИД Турции обвинил Госдеп в подготовке недостоверного отчета

Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД Турции Хами Аксоя, опубликованном на сайте турецкого посольства в Вашингтоне.

Заявление, опубликованное Госдепом США по итогам встречи министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу с госсекретарем Майком Помпео, «не только не отражает ее содержание, но и содержит вопросы, которые даже не были затронуты в ходе упомянутой встречи».

В сообщении Госдепа говорилось, что Помпео обсудил накануне с Чавушоглу вопрос закупки Анкарой С-400 и выразил ему озабоченность по этому поводу. Также отмечалось, что Помпео затронул тему урегулирования на северо-востоке Сирии и предостерег Турцию от односторонних военных действий.

"Опубликованное сегодня заявление Государственного департамента очевидно, было подготовлено до проведения встречи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такое происходит не впервые. Аксой призвал подходить к таким заявлениям "более внимательно".

Ранее вице-президент США Майк Пенс заявил, что США не намерены бездействовать, пока союзники по НАТО приобретают оружие у «противников, которые угрожают сплочённости альянса». Позднее турецкий вице-президент Фуат Октай предложил США сделать выбор между дружбой с Турцией и объединением с врагами Анкары.