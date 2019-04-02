Девлет Бахчели призвал к повторным выборам в Турции
Лидер «Партии националистического движения» Девлет Бахчели призвал власти Турции провести повторные муниципальные выборы в крупных городах страны. Об этом сообщают турецкие СМИ.
По словам Бахчели, проведение повторных муниципальных выборов не противоречит законам Турции.
«Повторные выборы способствуют устранению негативных и спорных моментов, возникших после выборов 31 марта», - сказал Бахчели.
СМИ не исключают, что власти страны могут рассмотреть данное предложение Бахчели.
Напомним, что ранее глава стамбульского отделения «Партии справедливости и развития» (ПСР) Байрам Шеноджак заявил, что имеются доказательства фальсификации результатов муниципальных выборов в Стамбуле в пользу кандидата от оппозиционной «Народно-республиканской партии» Экрема Имамоглу.