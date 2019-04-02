Генерал НАТО пригрозил России ядерным ударом

Запад применит ядерное оружие против России в случае «военной агрессии» с ее стороны, заявил бывший главком Сухопутных войск Польши Вальдемар Скшипчак, пишет РБК.

«Это правда, что американцы намеревались нанести ядерный удар, чтобы остановить Красную армию в Польше. Теперь существует аналогичный план, если Путин ударит. Более того, в военном смысле это наиболее разумно», — отметил Скшипчак.

По мнению военного, Польша — фронтовое государство, один из первых рубежей Североатлантического альянса на пути российской угрозы. При этом он считает, что в случае войны стране в одиночку не остановить Россию.

Скшипчак отметил, что не помогут даже дополнительные силы НАТО, расквартированные в стране, а союзникам понадобится несколько недель, чтобы прийти на помощь.

Силы альянса он назвал слабеющими и неэффективными — в качестве примера генерал привел взятие Крыма: «Решения принимаются слишком поздно... Когда в НАТО проснулись, Крым и восток Украины уже были в руках Путина».