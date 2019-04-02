Fitch: Азербайджан все еще зависит от экспорта углеводородов

Зависимость Азербайджана от экспорта углеводородов остается высокой, заявила представитель международного рейтингового агентства Fitch Ratings Марина Стефани, выступая на проходящей в Баку ежегодной конференции Fitch по Азербайджану. Об этом пишет Интерфакс-Азербайджан.

"Азербайджан до сих пор сильно зависит от экспорта углеводородов. Этот показатель составляет выше 80% и в основном приходится на экспорт нефти», - сказала М.Стефани.

Также, по ее мнению, экспорт услуг из Азербайджана находится пока на низком уровне и «зависит в основном от туризма».