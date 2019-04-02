МИД Азербайджана отвечает на претензии Грузии «никакими аргументами»

«Последняя встреча на уровне государственных комиссий по делимитации азербайджано-грузинской границы состоялась в 2011 году в Баку. Кроме этого, в 2015 году в Грузии и 2017 году в Азербайджане состоялись консультации на уровне экспертов по делимитации и демаркации границы. В настоящее время процесс переговоров по делимитации госграницы продвигается согласно доброй воле сторон», - сказала Л.Абдуллаева агентству «Интерфакс-Азербайджан».

Официальный представитель МИД Азербайджана добавила, что работы в этом направлении «нацелены на достижение взаимоприемлемых результатов».

Напомним, что накануне МИД Грузии заявил, что предметом спора между Грузией и Азербайджаном являются 34% государственной границы. На уровне государственных комиссий по делимитации согласовано 66% границы и продолжаются переговоры с целью согласования оставшихся сегментов.

Вопрос делимитации грузино-азербайджанской границы активизировался в ходе переговоров президентов Азербайджана и Грузии Ильхама Алиева и Саломе Зурабишвили 27 февраля 2019 года в Баку.