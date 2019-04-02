Центробанк об инфляции в Азербайджане

Уровень инфляции в Азербайджане в течение 2019 года сохранится на стабильном уровне, сказал на проходящей в Баку ежегодной конференции Fitch Ratings директор департамента денежной политики Центробанка Азербайджана Азер Алескеров, передает Trend.

По словам Алескерова, баланс счета текущих операций составляет 13 процентов ВВП: "Азербайджан является одня из немногих стран, где баланс счета текущих операций от всего ВВП равен двузначному числу".

Продолжаются также работы с целью развития ненефтяного сектора и ненефтяного экспорта, развивается туризм, отметил директор департамента.

Как заявил представитель ЦБА, валютный рынок функционирует в сбалансированном режиме, валютные резервы страны продолжают расти, сокращается долларизация.