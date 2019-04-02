Нетаньяху в Москве: "Будем обсуждать события в Сирии"

Согласно информации, сегодня же вечером премьер-министр планирует вернуться в Израиль. Перед вылетом он заявил журналистам: "Мы будем обсуждать события в Сирии", отметив при этом, что накопился ряд вопросов, требующих согласования.

Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху прибыл сегодня в Москву. В течение дня состоятся его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, пишет NEWSru.co.il.

Как пишут израильские СМИ, главной темой переговоров будет усиливающееся иранское военное присутствие в Сирии. Из окружения Нетаньяху также сообщают, что будет обсуждаться некое новое соглашение о координации действий вооруженных сил России и Израиля в Сирии. Кроме того, Нетаньяху будет говорить о важности присутствия в регионе американских вооруженных сил.

Возможно, что Нетаньяху также лично поблагодарит Путина за помощь российской стороны в проведении операции по возвращению в Израиль останков Захарии Баумеля, пропавшего без вести в районе деревни Султан Якуб в 1982 году, во время Первой ливанской войны.

В поездке в Москву Нетаньяху сопровождают руководители силовых структур: глава Совета по нацбезопасности Меир Бен-Шабат, глава Моссада Йоси Коэн, глава военной разведки Тамир Айман.

Отметим, что в последний раз Нетаньяху и Путин встречались в Москве в феврале текущего года.