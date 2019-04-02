Порошенко согласился на дебаты с Зеленским на стадионе

Порошенко выложил видеообращение на своей странице в Twitter, в котором сообщил, что придет на предложенную Зеленским площадку – самый большой стадион страны «Олимпийский» в Киеве.

Действующий президент Украины Петр Порошенко согласился участвовать в дебатах с шоуменом Владимиром Зеленским, лидирующим в президентской гонке после первого тура.

Однако действующий президент выдвинул условие: должны быть соблюдены все условия предвыборного законодательства Украины.

После первого тура голосования украинцы в соцсетях запустили хэштег #хочубачитидебати с требованием провести дебаты между Зеленским и Порошенко. Первым отреагировал шоумен, опубликовав на странице в Facebook видеообращение к действующему президенту, в котором объявил свои условия встречи и дал Порошенко сутки на размышление.

Согласно условиям Зеленского, дебаты должны состояться в «Олимпийском» вместимостью около 70 000 зрителей, а каждый из кандидатов пройдет медицинскую экспертизу и докажет народу, что будущий глава страны «не алкоголик и не наркоман».Также Зеленский потребовал допустить на стадион всех желающих журналистов и все телеканалы.

Украинский ЦИК подвел сегодня окончательные итоги первого тура выборов президента. Лидером предвыборной гонки стал Зеленский, у него 30,24% голосов избирателей. Второе место занял Порошенко с 15,95% голосов, третье – лидер «Батькивщины» и бывший премьер Украины Юлия Тимошенко (у нее 13,4% голосов).