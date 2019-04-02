Kapital Bank принял участие в конференции по экономическим реформам

19 марта 2019 года Kapital Bank принял участие в международной конференции «Экономические реформы: развитие и диверсификация предпринимательства», проводимой в Баку Центром анализа экономических реформ и коммуникации (ЦАЭРК) совместно с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

В ходе мероприятия исполнительный директор ЦАЭРК Вусал Гасымов, глава Евразийского отделения Секретариата Глобальных связей ОЭСР Уильям Томсон, председатель Государственного таможенного комитета Сафар Мехтиев, заместитель министра экономики Сахиб Мамедов, заместителем министра труда и социальной защиты населения Анар Алиев, заместитель министра сельского хозяйства Ильхама Гадимова и директор по корпоративным продажам Kapital Bank Фарид Хидаятзаде отметились своими выступлениями. На мероприятие был представлен портал Центра анализа экономических реформ и коммуникации (ЦАЭРК) – www.EnterpriseAzerbaijan.com.

«В результате целенаправленной работы государственных структур в последнее время растет официальный оборот предпринимателей, а также упрощается финансовая доступность. Наряду с крупными корпоративными клиентами, малые и средние предприниматели, играющие важную роль в экономике страны, являются одним из приоритетных направлений банков. Мы, как Kapital Bank, внимательно следим за этим процессом и вносим свой вклад в его развитие. Мы передали в распоряжение клиентов ряд новых продуктов по развитию малого и среднего предпринимательства», - заявил директор по корпоративным продажам Kapital Bank Фарид Хидаятзаде.

Следует отметить, что Kapital Bank придает огромное значение развитию и финансированию малого и среднего бизнеса. Клиентам предоставляются такие продукты, как факторинг, гарантии, аккредитивы, а также финансирование за счет банка или специальных фондов. Быстрый анализ, отсутствие в большинстве случаев требования на предоставление залога и низкие процентные ставки свидетельствуют о том, что Kapital Bank на рынке предлагает самые выгодные условия.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 99 филиалах и 13 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.