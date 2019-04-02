25 миллионов за местонахождение главаря ИГИЛ
Правительство Ирака пообещало 25 миллионов долларов за информацию о месте нахождения главаря террористической организации «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади.
Как сообщает агентство «Синьхуа», листовки такого содержания самолеты ВВС Ирака разбросали в провинции Анбар. В них указана сумма вознаграждения.
Ибрагим Осадж, мэр столицы провинции – города Рамади – обратился к лицам, которые располагают информацией о нахождении аль-Багдади, с призывом связаться с силами безопасности Ирака.
Предположительно аль-Багдади скрывается в пустыне на западе провинции Анбар.
Ранее в СМИ не раз появлялись неподтвержденные сообщения о гибели аль-Багдади. В июне 2017 года Министерство обороны России сообщало, что главарь ИГ был убит в мае в результате удара российской авиации по южному пригороду «столицы» группировки – сирийского города Ракки.