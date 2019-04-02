В Азербайджане выявили опасное детское питание

В Азербайджане введен временный запрет на использование и торговлю детским питанием «Малютка-2», говорится в совместном сообщении Агентства пищевой безопасности (АПБ) и Генеральной прокуратуры.

На основе поступивших на горячую линию «1003» АПБ жалоб на качество детского питания «Малютка-2» сотрудниками Агентства и Главного управления по борьбе с коррупцией при генпрокуроре Азербайджана были предприняты совместные оперативные мероприятия.

«В процессе расследования в различных торговых сетях был проведен анализ детского питания «Малютка-2», в результате чего удалось выявить наличие внутри продукта непригодных к употреблению инородных веществ. Образцы продуктов направлены для дальнейшего анализа в соответствующую лабораторию Института пищевой безопасности Азербайджана, где в настоящее время проводится изучение источников указанной продукции», - отмечается в документе.

В сообщении содержится также обращение к предпринимателям с рекомендацией изъять из продажи в торговых сетях детское питание «Малютка-2», к потребителям - воздержаться от использования этой продукции вплоть до получения результатов анализов.