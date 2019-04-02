Синоптики рассказали о погоде на завтра

В пятницу в Азербайджане прогнозируется умеренная погода, без осадков, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

В Баку и на Апшероне ожидается переменная облачность, без осадков. Утром местами слабый туман, южный ветер вечером сменит направление на северо-западное.

Температура воздуха на Апшероне ночью составит 7-9 градусов тепла, днем 13-16 градусов. В Баку ночью также 7-9, днем до 16 градусов выше нуля.

Атмосферное давление повысится с 761 до 765 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80%, днем 60-65%.

В регионах осадков также не ожидается, однако ближе к вечеру в некоторых западных районах возможны дожди. Ночью и утром местами туман, ветер восточный.

Температура воздуха ночью составит 4-9 градусов тепла, днем 17-22 градуса, в горах ночью от двух градусов мороза до трех тепла, днем 6-11 выше нуля.

5 апреля на Апшероне прогнозируется слабое колебание метеорологических факторов, близкий к норме температурный режим будет способствовать хорошему самочувствию метеозависимых людей.