Вот уже год как с нами нет Чапая Султанова – доктора геолого-минералогических наук, заслуженного деятеля физкультуры и спорта, общественного деятеля, эрудита и прекрасного друга. Нашего друга… С уверенностью одного из лучших публицистов страны Чапая Султанова мы называли другом haqqin.az. Известный ученый часто публиковался на страницах нашего сайта. Впрочем, мы можем назвать Ч.Султанова – ярким представителем нашего коллектива. Хотя, зачастую Ч.Султанов собирал нас за круглым столом в своей уютной квартире, вовлекая в горячие дискуссии вокруг той или иной злободневной проблемы.

Его уютная квартира для всех нас была словно местом паломничества. А друзей у него было великое множество: именитые ученые, известные шахматисты, и те, кто был «родом из детства».

Наверное, правы те, кто говорит, что шахматы накладывают свою - особую печать на сознание человека, формируют ментальность. Это и искусство, и наука, и спорт, и психология, и философия.

Он по-гроссмейстерски прожил всю свою жизнь: прекрасный дебют – ранний успех в шахматах, умнейший миттельшпиль – выход в научный мир доктора наук, его труды по подсчету запасов и составлению технологических схем разработок месторождений и научных методов оценки запасов и проектирования разработки морских газоконденсатных месторождений Азербайджана явились весомым кладом в развитие нефтегазовой сферы республики.

С его именем неразрывно связана и новейшая история шахматного движения, как и непосредственно шахматного бума в Азербайджане. Возглавляемая Ч.Султановым Федерация шахмат республики в свое время являлась деятельной и эффективной спортивной организацией. Им была разработана компьютерная система усовершенствования шахматного мастерства.

То был человек талантливый во всем. Мало кто знает, что знаменитый азербайджанский футболист Алекпер Мамедов в свое время утверждал: «Чапай Алиевич имел самый лучший дриблинг из всех, кого я знал в футболе». Можно добавить, что его знали как прекрасного геолога, физика, кибернетика и шахматиста.

Человек высокого интеллекта, эрудиции и таланта, он уже в зрелом возрасте раскрыл системно всю суть армянского экспансионизма. Внес он неоценимый вклад и в создание научно-популярных трудов по истории азербайджанской нефти, нефтепромышленности и нефтяной науки, роли и значения ее для мирового нефтесиндиката.

Их читаешь в один присест, невозможно оторваться - пишет ли Чапай о своем любимом Баку, о шахматных дебютах или нефтяных проблемах.

У него было еще много творческих планов, которыми он делился с нами буквально за несколько часов до своей кончины…