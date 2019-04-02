Закир Гасанов: «Если бы армяне перешли в наступление, я бы встретился с министром обороны Армении в Ереване»

«Можно сказать все, что угодно, но у тебя должны быть возможности, чтобы сдержать слово. Как вы знаете, Давид Тоноян не является военным, он не имеет представления о состоянии армии, которую возглавляет», - сказал Закир Гасанов.

Министр отметил, что Азербайджан продолжает наращивать экономическую и военную мощь, а в Армении происходит обратное.

«Президент Ильхам Алиев верно отметил, что миф о силе армянской армии разрушен. Из-за неурегулированности нагорно-карабахского конфликта разваливается экономика Армении. Сегодня в Армении растет недовольство, люди выходят на улицы. Значит, нужно отвлечь внимание общественности от существующих проблем, делая подобные заявления. Обратите внимание, где он это сказал? В Нью-Йорке, перед армянской диаспорой. Он отправился туда выпрашивать деньги. До этого они выпрашивали деньги у армян, ссылаясь на то, что нужно купить «лопатки» и рыть окопы, потому, что надвигаются турки.

Теперь хотят чуть больше денег, говорят, чтобы им купили не лопатки, а современное оружие, чтобы напасть на азербайджанцев. Я с полной уверенностью говорю, что у Армении и ее армии для того, чтобы перейти в наступление на нас, нет ни экономических, ни достаточно военных возможностей. Сейчас уже не 1990-е годы. Когда я услышал его заявление, то сказал, как было бы здорово, если бы они действительно перешли в наступление. Тогда бы я встретился с Тонояном в Ереване. Пустыми разговорами больше не получится обманывать армянский народ. Они в то время говорили, что линия Оганяна непроходима. А мы ее прошли за 18 минут. А если они используют все свои возможности, то получат в 3-4 раза больше, чем в апреле. Я с нетерпением жду этого момента», - сказал Закир Гасанов.