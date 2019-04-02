Марадона посвятил победу своей команды Мадуро

Федерация футбола Мексики открыла дело по поводу высказываний Диего Марадоны в адрес президента Венесуэлы Николаса Мадуро и правительства США, сообщает сайт федерации.

На данный момент Марадона возглавляет мексиканский клуб «Дорадос де Синалоа». После игры с «Тампико Мадеро» (3:2) Марадона на пресс-конференции заявил, что посвящает победу Николасу Мадуро и всем страдающим в Венесуэле.

Марадона также назвал лидера оппозиции Хуана Гуайдо марионеткой и раскритиковал политику президента США Дональда Трампа.

В Федерации футбола Мексики сочли, что подобные слова нарушают этический кодекс организации. Теперь Марадоне грозит штраф.