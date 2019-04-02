Путин пошел на Года Нисанова

Президент России Владимир Путин дал поручение правительству и ФСБ разработать меры по регулированию теневого денежного и товарного оборота. В первую очередь это касается рынков «Садовод», «Фуд Сити» и торгово-ярмарочного комплекса «Москва». Ими владеют уроженцы Азербайджана, миллиардеры Год Нисанов и Зарах Илиев.

Владимир Путин дал поручение после того, как получил письмо от главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. В нем были описаны подробности финансирования «серого» импорта и вывода средств за границу через крупнейшие российские рынки, сообщает «Интерфакс». Оборот рынков, которые могли участвовать в оплате и легализации «серого» импорта, составляет не менее 10 млрд руб. ежемесячно.

По данным информагентства, Набиуллина заявила в письме о нелегальных схемах, которые проводили для ухода от налогов арендаторы московских рынков «Садовод», «Москва» и «Фуд Сити», петербургской «Софийской овощной базы», екатеринбургских «Таганского ряда» и «Новомосковского», новосибирских «Норд Сити молл» и «Дружбы», уфимского «Южного», омского «Торгового города» и дагестанского «Хасавюртского рынка».

Набиуллина указала на то, что вывод денег проходил через банки, расположенные недалеко от рынков и торговых складов в Кыргызстане и Казахстане, куда ввозится импорт из Китая и Вьетнама. Это, по версии ЦБ, объясняет расхождения в таможенной статистике товарооборота между странами.

Отмечается и то, что на перечисленных торговых точках работники не используют контрольно-кассовую технику, хотя она числится и поставлена на учет в налоговых органах.

В середине января Центробанк подготовил для банков методические рекомендации для выявления сомнительных операций с выводом денег за рубеж. Один из признаков — переводы через банки, рядом с которыми находятся торговые точки, не использующие контрольно-кассовую технику.

Год Нисанов и Зарах Илиев владеют девелоперской компанией «Киевская площадь», куда входят «Садовод», «Фуд Сити», ТЯК «Москва», «Южные ворота», ТЦ «Европейский», гостиница «Украина». Оба бизнесмена были владельцами рынка «Черкизово». Год Нисанов владеет частью международного делового центра «Москва-Сити».