Туркменбаши с вертолета осмотрел Ашхабад

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, облетев на вертолете Ашхабад, ознакомился с положением дел на крупных строительных объектах столицы, а также осмотрел земледельческие угодья Ахалского велаята, сообщает государственное информагентство ТДХ.

Радио Азатлык в свою очередь пишет, что президентский вертолет меньше чем за сутки дважды совершил облеты над Ашхабадом.

Издание отмечает, что каждый раз полеты президента над столицей сопровождаются шумными полицейскими рейдами в жилых массивах, запретами, а также эвакуацией частного автотранспорта.

В официальных СМИ также отмечается, что президент облетел территории, отведенные для отеля «Каракум», рядом с Международным аэропортом, проекта 16-й очереди застройки Ашхабада.