США вооружили грузин противотанковыми ракетами

В Грузию прибыли все приобретенные у США противотанковые ракетные комплексы Javelin, заявил в парламенте страны министр обороны Грузии Леван Изория.

"Мы с США определили долгосрочную стратегию закупок, начав с закупки современной противотанковой системы: мы уже полностью закупили систему Javelin, и она полностью находится в Грузии", - передает слова Изория ТАСС.

Процесс закупки Javelin начался в ноябре 2017 года, после того как Госдеп одобрил продажу Грузии 410 ракет ПТРК и 72 командно-пусковых установок за $75 млн.