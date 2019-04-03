Российские СМИ пишут о бегстве Дворковича… а он в Азербайджане
Сегодня в Шамкир, где проходит традиционный турнир памяти Вугара Гашимова, прибыл экс-вице-премьер и экс-помощник президента России, президент Международной федерации шахмат (ФИДЕ) Аркадий Дворкович, сообщает haqqin.az.
Ожидается, что завтра он примет участие в футбольном матче, который обычно проводится на турнире в день отдыха. Сегодня в Шамкире играется 5-й тур.
Напомним, что Аркадий Дворкович был избран президентом ФИДЕ 3 октября 2018 года. В тот же день вице-президентом организации стал входивший в его команду вице-президент Федерации шахмат Азербайджана Махир Мамедов.
До мая 2018 года Дворкович был вице-премьером правительства Российской Федерации. В 2008-2012-е годы он являлся помощником президента России. Сейчас Дворкович - сопредседатель фонда «Сколково».
Между тем имя Дворковича активно муссировалось в связи с недавним арестом бывшего министра «Открытого правительства» РФ Михаила Абызова. Ходили даже слухи и были публикации в российских СМИ о том, что якобы Дворкович покинул Россию, чтобы обезопасить себя. Также имели место версии, что именно он играл некую роль в задержании и аресте Михаила Абызова. Позже все это опровергли.
Сообщается, что 26 марта, в день ареста Абызова, Дворкович заграницей отмечал свой 47-й день рождения. Его возвращения в Россию, которое состоялось 30 марта, ждали с большим нетерпением.
«Это звучало чуть ли не как сенсация: Дворкович вернулся, - пишет издание «Коммерсантъ». - А он, оказывается, пять дней уж как в России. Пресс-служба фонда «Сколково», где Аркадий Владимирович служит председателем, сообщила, что руководитель провел очередное совещание. Все работает по графику, никаких сбоев. Тем не менее удалось установить доподлинно, что экс-вице-премьер действительно находился за границей. Причем, где именно, так до конца и не известно».
Российское СМИ напоминает, что Дворкович, как Анатолий Чубайс и еще несколько человек, поручились за Абызова перед судом, но вернулся президент ФИДЕ в Москву только 30 марта.
«Дело в том, что арест Абызова почему-то воспринимается как сигнал Дворковичу и другим системным либералам, - продолжает «Коммерсантъ». - Причем сначала говорили, что именно он и выманил друга или приятеля из-за границы, якобы на свой день рождения. Но потом эта информация не подтвердилась. Тогда заговорили о том, что Аркадий Владимирович уехал из России, что называется, от греха подальше, и что, может быть, он и не вернется больше. Сейчас вроде бы ситуация успокоилась, но не до конца. Якобы Абызов — это только начало. Что будет большой процесс над всеми российскими либералами и цель — правительство Дмитрия Медведева. Однако в этот же промежуток времени премьер появился на публике, долго отвечал на вопросы соцсети «ВКонтакте», выглядел уверенно. Про Абызова сказал как бы вскользь — тема для него явно не главная.
А возвращаясь к истории Дворковича, наверное, будучи за границей, он все-таки получил гарантии, вот и вернулся. Иначе вряд ли бы мог так уж спокойно проводить совещания в фонде «Сколково». А может быть, и не было ничего. В этом вся и беда: с каждым днем происходящее на Олимпе и правила игры все менее понятны».