Российские СМИ пишут о бегстве Дворковича… а он в Азербайджане

Ожидается, что завтра он примет участие в футбольном матче, который обычно проводится на турнире в день отдыха. Сегодня в Шамкире играется 5-й тур.

Напомним, что Аркадий Дворкович был избран президентом ФИДЕ 3 октября 2018 года. В тот же день вице-президентом организации стал входивший в его команду вице-президент Федерации шахмат Азербайджана Махир Мамедов.

До мая 2018 года Дворкович был вице-премьером правительства Российской Федерации. В 2008-2012-е годы он являлся помощником президента России. Сейчас Дворкович - сопредседатель фонда «Сколково».

Между тем имя Дворковича активно муссировалось в связи с недавним арестом бывшего министра «Открытого правительства» РФ Михаила Абызова. Ходили даже слухи и были публикации в российских СМИ о том, что якобы Дворкович покинул Россию, чтобы обезопасить себя. Также имели место версии, что именно он играл некую роль в задержании и аресте Михаила Абызова. Позже все это опровергли.

Сообщается, что 26 марта, в день ареста Абызова, Дворкович заграницей отмечал свой 47-й день рождения. Его возвращения в Россию, которое состоялось 30 марта, ждали с большим нетерпением.

«Это звучало чуть ли не как сенсация: Дворкович вернулся, - пишет издание «Коммерсантъ». - А он, оказывается, пять дней уж как в России. Пресс-служба фонда «Сколково», где Аркадий Владимирович служит председателем, сообщила, что руководитель провел очередное совещание. Все работает по графику, никаких сбоев. Тем не менее удалось установить доподлинно, что экс-вице-премьер действительно находился за границей. Причем, где именно, так до конца и не известно».