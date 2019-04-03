Умер легендарный Георгий Данелия

В феврале Георгия Данелию госпитализировали из-за воспаления легких. Он попал в реанимацию, врачи ввели его в искусственную кому, чтобы стабилизировать дыхание.

В возрасте 88 лет после длительной болезни умер советский и российский кинорежиссер Георгий Данелия. Об этом «Новой газете» сообщила семья режиссера.

Георгий Данелия родился в Тифлисе в 1930 году, через год его семья переехала в Москву. В 1959 году окончил Высшие режиссерские курсы при «Мосфильме» в мастерской Михаила Калатозова, после которых начал работать в киностудии режиссером-постановщиком.

В 1960 году вышла его дебютная картина «Сережа» по одноименной повести Веры Пановой. Фильму присудили Гран-при на Международном кинофестивале в Карловых Варах.

Широкая известность пришла к режиссеру в 1964 году после выхода лирической комедии «Я шагаю по Москве». Среди других его киноработ — «Тридцать три», «Не горюй!», «Совсем пропащий!», «Мимино», «Осенний марафон», «Кин-дза-дза».