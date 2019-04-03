Ильхам Алиев выделил деньги на новую дорогу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Гянджа-Дашкесан (27 км)-Гушчу-Човдар-Чайкенд Дашкесанского района, сообщает АзерТАдж.

В распоряжении говорится, что с целью строительства автомобильной дороги Гянджа-Дашкесан (27 км)-Гушчу-Човдар-Чайкенд, соединяющей шесть населенных пунктов с населением в три тысячи человек, из средств, предусмотренных в разделе расходов государственных капвложений государственного бюджета Азербайджана на 2019 год на строительство и реконструкцию автомобильных дорог, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана будет выделено 8,5 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.