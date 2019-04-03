Любой товар на наших рынках контролируется определенной группой оптовиков. У лука тоже есть своя мафия, диктующая цены и определяющая оборот этого традиционно очень востребованного на Востоке овоща. С началом зимы луковая мафия принялась усиленно повышать его цену во всей торговой сети страны, и теперь лук стал дороже картофеля, что никогда раньше не случалось.

«Контролеры рынка лука у нас затеяли спекулятивную игру и взвинтили цены», - объяснил haqqin.az ситуацию эксперт-экономист Ниджад Насирли, комментируя трех-, а в некоторых случаях и четырехкратный рост стоимости лука в Баку.

Как отметил эксперт, в Азербайджане наблюдаются три пиковых периода роста потребления фруктов и овощей: новогодние праздники, 8 марта и канун Новруз байрамы, и торговцы этим с успехом пользуются. В этом году, например, дни празднования Новруза цена на лук с 50-60 гяпиков подскочила до 1,5-1,8 маната. Причем для такого скачка никаких объективных причин не было и нет. Более того, обычно после праздников цены на многие продукты более-менее восстанавливаются, однако в этом году, в частности на лук, они так и остались «праздничными».

«Это чистейшей воды спекуляция местных воротил рынка сельхозпродукции. Введенный правительством Ирана мораторий на экспорт картофеля в Азербайджан никакого отношения к луку не имеет - оттуда экспорта этого овоща к нам вообще не было. Ежегодная потребность лука в Азербайджане составляет 160 тысяч тонн, а выращивают его до 230 тысяч. Так для чего его ввозить? Даже если учесть экспорт нашего лука в Турцию в размере 7,3 тысячи тонн, местная продукция полностью покрывает внутренние потребности и никакого дефицита быть не должно. Правда, имеются проблемы с хранением этого продукта, который требует специальных камер-холодильников. К сожалению, из-за неправильного хранения потери есть как в собранном урожае лука, так и картофеля, но оснований, чтобы взвинтить цены на них, все равно нет», - убежден Насирли.

Иранский мораторий Ирана на экспорт картофеля, поясняет эксперт, связан с перебоями на его внутреннем рынке. Однако ИРИ лишь одна из семи стран, поставляющих в Азербайджан картофель. С октября по март оттуда идет до 50 тысяч тонн картофеля. Всего же наша страна импортирует до 160 тысяч тонн картофеля.

«Этот продукт имеет стратегический характер, и его выращиванию в Азербайджане уделяется особое внимание. При потребности в 887 тысяч тонн наши фермеры собирают около одного миллиона тонн картофеля в год, но из-за неправильного хранения в до 15-20% урожая приходит в негодность. Государству приходится компенсировать эти потери импортом. Находящийся под санкциями Иран собирает в год до 5 млн картофеля в год. Понятно, что ему как воздух нужно удержать рынки сбыта, включая Азербайджан. Так что с большой вероятностью можно предполагать, что через один-два месяца иранский картофель вернется на наши рынки. Если же этого не произойдет, то к концу года отсутствие иранского картофеля скажется на рыночных ценах и этого продукта», - считает Насирли.

Что касается лука, то эксперт все же надеется, что примерно через две недели, когда у нас начнется сбор нового урожая, цены на этот овощ пойдут вниз.