МИД России о встрече Мамедъярова и Лаврова

Перед открытием заседания Совета министров иностранных дел СНГ, которое состоится 5 апреля в Москве, ожидается встреча глав МИД РФ и Азербайджана, сказала на сегодняшнем брифинге официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Перед открытием заседания СМИД СНГ состоится встреча Сергея Лаврова с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем. В графике министра значатся также краткие встречи с министрами иностранных дел Туркменистана и Азербайджана», - сказала официальный представитель МИД РФ.