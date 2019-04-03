Сирия не исключает военный вариант решения проблемы оккупированных Голанских высот. Об этом заявил в четверг, 4 апреля, министр иностранных дел страны Валид Муаллем, сообщает РИА Новости.

По его словам, военный способ входит в ранее озвученное Дамаском обещание любыми возможными способами вернуть Голаны под свой контроль.

При этом, на данный момент, приоритетом для страны остается борьба с террористами за освобождение территории.

«Доказано, что они сотрудничают с Израилем и США», - сказал Муаллем.

В конце марта Сирия потребовала обсудить Голанские высоты в ООН из-за признания Вашингтоном израильского суверенитета над ними.

США объявили о признании этой территории израильской 25 марта. Против такого решения высказались в том числе Иран, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Франция, Великобритания, Германия, Китай и Россия. В российском МИД подчеркнули, что суверенитет Сирии над Голанскими высотами подтверждается резолюцией Совета безопасности ООН от 1981 года.

Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голаны были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года. Израильский парламент в 1981 году принял закон «О Голанских высотах», который в одностороннем порядке провозгласил суверенитет страны над этой территорией. Резолюция Совбеза ООН 497 тогда признала аннексию недействительной, Дамаск продолжает считать эти территории своими.