Ильхам Алиев выделил деньги Паралимпийскому комитету

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об укреплении материально-технической базы Национального паралимпийского комитета Азербайджана, сообщает АзерТАдж.

Согласно распоряжению, для укрепления материально-технической базы Национального паралимпийского комитета Азербайджана в целях еще большего развития паралимпийского движения в стране из Резервного фонда президента Азербайджана комитету будет выделено 500 тысяч манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из данного распоряжения.