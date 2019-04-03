Ильхам Алиев выделил деньги Паралимпийскому комитету
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об укреплении материально-технической базы Национального паралимпийского комитета Азербайджана, сообщает АзерТАдж.
Согласно распоряжению, для укрепления материально-технической базы Национального паралимпийского комитета Азербайджана в целях еще большего развития паралимпийского движения в стране из Резервного фонда президента Азербайджана комитету будет выделено 500 тысяч манатов.
Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из данного распоряжения.