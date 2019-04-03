Турция продолжает подготовку к приему самолетов F-35

"Координационные мероприятия, касающиеся процесса поставки самолетов из США, а также обучения пилотов, продолжаются", - сказал представитель министерства.

Турция не прекращала подготовку к приему из США и размещению на территории республики многофункциональных истребителей F-35. Об этом, как сообщает телеканал A Haber, заявили в четверг источники в Министерстве обороны Турции.

Два самолета были переданы Турции в прошлом году, но остаются на авиабазе в США, где проходит обучение турецких пилотов. По окончании подготовки машины должны прибыть на базу ВВС в провинции Малатья, где и будут постоянно размещены.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на этого же представителя, Анкара заявляет о "полном выполнении всех обязательств в рамках программы F-35".

На днях США объявили о фактической приостановке участия Турции в программе создания и приобретения истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35 в связи с планами покупки Анкарой С-400 у Москвы.